Sono uscite su "Paris Match" e hanno ufficializzato una relazione che potrebbe avere risvolti politici per il leader dell'estrema destra francese La rivista francese Paris Match ha pubblicato alcune foto del leader dell’estrema destra Jordan Bardella insieme alla principessa Maria Carolina di Borbone, confermando una speculazione che circolava da alcuni mesi, ossia che i due abbiano una relazione. Non è chiaro se abbiano avuto un ruolo nella pubblicazione delle immagini o se, come sostiene Paris Match, siano stati «sorpresi» durante una vacanza in Corsica. Molti osservatori l’hanno interpretata come una specie di ufficializzazione della loro storia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le foto di Jordan Bardella con la principessa dei Borbone

Maria Carolina di Borbone e Jordan Bardella, il gossip infiamma Parigi. Chi è la principessa paparazzata con il delfino di Le PenParigi, 16 gennaio 2026 – Sono bastati appena 30 secondi di video per infiammare la rete e diffondere le indiscrezioni secondo cui il 30enne Jordan...

Una Borbone verso l’Eliseo, Jordan Bardella confessa: “Amo Maria Carolina”. Il rampollo della destra francese trova la sua principessaÈ da mesi che il popolo si lacera nel dubbio: stanno insieme o cosa? C’è o non c’è una liaison fra il politico emergente del momento che potrebbe...

World News Today | 2026-04-09 Global Headlines

Temi più discussi: La storia tra Jordan Bardella e Maria Carolina di Borbone: l’incontro a Montecarlo, il gala di Le Figaro, le foto di Paris Match; L'amore tra nobiltà e politica di Maria Carolina di Borbone e Jordan Bardella; Maria Carolina di Bourbon delle Due Sicilie in coppia con Jordan Bardella? – Parla il ministro del Potere d’acquisto – SNCF venderá i biglietti Trenitalia? – Meteo Parigi Monte Carlo e Milano; Maria Carolina di Borbone, la principessa italiana al fianco di Jordan Bardella. Guarda le foto.

L'amore tra nobiltà e politica di Maria Carolina di Borbone e Jordan BardellaDalla copertina di Paris Match che ufficializza la storia della giovane rampolla di una dinastia caduta ma ancora presente nel gotha aristocratico europeo alla curiosità di una relazione che affascina ... lasicilia.it

Francia Gossip finito, Jordan Bardella si mostra con fidanzata Maria Carolina di Borbone. Ecco chi èFine del gossip, delle voci e dei misteri sulla vita privata del giovane delfino di Marine Le Pen, probabile candidato all'Eliseo 2027: Jordan Bardella ha rotto gli indugi e si è mostrato agli obietti ... bluewin.ch

L’ultimo coup de foudre franco italiano, quello tra Maria Carolina di Borbone e Jordan Bardella - facebook.com facebook

Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie e Jordan Bardella paparazzati insieme in Corsica, l’amore è sbocciato e loro non si nascondono più x.com