John Wick 3 il caos in Marocco | 1000 gatti invadono il set

Durante le riprese di John Wick 3: Parabellum a Essaouira, in Marocco, il set è stato invaso da circa mille gatti, creando una situazione caotica. La presenza numerosa di animali sul luogo di produzione ha provocato interruzioni nelle attività e ha richiesto interventi per contenere il loro afflusso. La scena si è conclusa con l’allontanamento degli animali e il ripristino delle condizioni necessarie per continuare le riprese.

Il set cinematografico di John Wick 3: Parabellum si è trasformato in un campo di battaglia tra specie diverse durante le riprese effettuate ad Essaouira, in Marocco. Un’improvvisa ondata di circa mille felini randagi ha messo seriamente a rischio la produzione del terzo capitolo della saga, costringendo la troupe a gestire una situazione di caos imprevedibile per proteggere sia il lavoro degli attori che l’integrità delle scene d’azione. La vicenda si colloca nel cuore della narrazione del film, dove il protagonista interpretato da Keanu Reeves è braccato per una taglia di 14 milioni di dollari e cerca rifugio presso la sua conoscente Sophia, interpretata da Halle Berry, insieme ai suoi due pastori belgi Malinois.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - John Wick 3, il caos in Marocco: 1000 gatti invadono il set Notizie correlate John Wick 3: Parabellum, la troupe ha dovuto sfamare un esercito di gatti per finire il filmIl terzo capitolo della saga di John Wick torna oggi, domenica 19 aprile, in seconda serata su Rai 4: tra duelli, acrobazie e cani, a mettere a... Annunciato il nuovo gioco di John Wick, ecco il trailer!Nel corso del nuovo State of Play, Lionsgate e Saber Interactive hanno annunciato un nuovo videogioco tripla A basato sul franchise John Wick, un... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: John Wick 3: Parabellum, la troupe ha dovuto sfamare un esercito di gatti per finire il film; Galleria: John Wick 3 - Parabellum: Le cover dell'edizione Blu-ray; John Wick 3 – Parabellum, film su Rai4; Keanu Reeves contro Jason Momoa: chi vince stasera in tv?. John Wick 3: Parabellum, la troupe ha dovuto sfamare un esercito di gatti per finire il filmIl terzo capitolo della saga di John Wick torna oggi, domenica 19 aprile, in seconda serata su Rai 4: tra duelli, acrobazie e cani, a mettere a rischio la lavorazione sono stati in realtà un esercito ... movieplayer.it John Wick 3 - Parabellum, un film all'altezza delle aspettativeGiovedì 16 maggio esce nelle sale cinematografiche italiane il film 'John Wick 3 - Parabellum', terzo capitolo della serie action con Keanu Reeves protagonista, con la new entry Halle Berry e il ... quotidiano.net Highlander mostra il primo sguardo al reboot: Henry Cavill guida un nuovo capitolo tra azione alla John Wick e guerre tra immortali. L’epica sta per rinascere #Highlander #HenryCavill #JohnWick #Cinema #Reboot - facebook.com facebook