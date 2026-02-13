Annunciato il nuovo gioco di John Wick ecco il trailer!

Lionsgate e Saber Interactive hanno presentato il trailer di un nuovo videogioco di John Wick, dopo aver annunciato il progetto durante il recente evento State of Play. La casa di produzione ha spiegato che il gioco sarà un titolo di grande qualità, destinato a conquistare i fan della saga. Il trailer mostra scene d’azione intense e dettagli che fanno capire quanto si punterà sulla fedeltà all’universo del film. La notizia ha già suscitato grande interesse tra gli appassionati, soprattutto perché si tratta di un titolo tripla A.

Nel corso del nuovo State of Play, Lionsgate e Saber Interactive hanno annunciato un nuovo videogioco tripla A basato sul franchise John Wick, un franchise da miliardi di dollari di Lionsgate. Pensato per un pubblico adulto e attualmente in fase di sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series XS e PC, il nuovo gioco d’azione in terza persona per giocatore singolo combinerà l’impareggiabile e adrenalinico stile di combattimento “gun-fu” di John Wick con la comprovata reputazione di Saber nel creare esperienze di gioco emozionanti che lasciano i giocatori con la voglia di continuare. Il regista del franchise John Wick, Chad Stahelski, e la star Keanu Reeves sono entrambi coinvolti nella produzione del gioco, con Reeves che riprenderà l’aspetto, la voce e altro ancora del suo iconico personaggio. 🔗 Leggi su Game-experience.it

