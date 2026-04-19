John Wick 3 | Parabellum la troupe ha dovuto sfamare un esercito di gatti per finire il film

Il terzo capitolo della serie di John Wick sarà trasmesso questa sera su Rai 4. La produzione ha dovuto affrontare una sfida inaspettata durante le riprese, quando un numero elevato di gatti ha richiesto attenzione particolare. La troupe ha dovuto organizzare pasti e cure per questi animali, creando una situazione imprevista che ha coinvolto il team durante le sessioni di lavorazione. La presenza dei felini ha rappresentato un ostacolo in più rispetto alle scene di azione e duelli previste nel film.

Il terzo capitolo della saga di John Wick torna oggi, domenica 19 aprile, in seconda serata su Rai 4: tra duelli, acrobazie e cani, a mettere a rischio la lavorazione sono stati in realtà un esercito di gatti. Se John Wick 3: Parabellum è il capitolo più 'canino' della saga di John Wick, sono stati i gatti a dettar legge sul set arrivando a mettere a repentaglio la lavorazione del film. Nel film, il personaggio di Keanu Reeves è in fuga perché sulla sua testa pende una taglia di 14 milioni di dollari e questo lo spinge a chiedere aiuto alla sua vecchia amica Sophia (Halle Berry) e ai suoi due pastori belgi Malinois. Se il franchise è noto per l'amore per i cani, visto che il killer si mette in cerca di vendetta dopo la morte del .🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - John Wick 3: Parabellum, la troupe ha dovuto sfamare un esercito di gatti per finire il film John Wick: Chapter 3 – Parabellum – La épica pelea con cuchillos Notizie correlate John Wick 3 – Parabellum: tutto quello che c’è da sapere sul filmQuesta sera, lunedì 2 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda John Wick 3 – Parabellum, film del 2019 diretto da Chad Stahelski. Stasera in tv venerdì 10 aprile: John Wick 3: ParabellumEcco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 10 aprile. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: A tutta action con John Wick 3-Parabellum; Galleria: John Wick 3 - Parabellum: Le cover dell'edizione Blu-ray; RAI 4 - Quotidiano Nazionale; Keanu Reeves contro Jason Momoa: chi vince stasera in tv?. John Wick 3: Parabellum, la troupe ha dovuto sfamare un esercito di gatti per finire il filmIl terzo capitolo della saga di John Wick torna oggi, domenica 19 aprile, in seconda serata su Rai 4: tra duelli, acrobazie e cani, a mettere a rischio la lavorazione sono stati in realtà un esercito ... movieplayer.it John Wick 3 - Parabellum, un film all'altezza delle aspettativeGiovedì 16 maggio esce nelle sale cinematografiche italiane il film 'John Wick 3 - Parabellum', terzo capitolo della serie action con Keanu Reeves protagonista, con la new entry Halle Berry e il ... quotidiano.net Highlander mostra il primo sguardo al reboot: Henry Cavill guida un nuovo capitolo tra azione alla John Wick e guerre tra immortali. L’epica sta per rinascere #Highlander #HenryCavill #JohnWick #Cinema #Reboot - facebook.com facebook Alle 21.20 "John Wick 3 - Parabellum" di Chad Stahelski con Keanu Reeves, Halle Berry, Laurence Fishburne | Con una lauta taglia sulla testa, John Wick è al centro di una caccia all’uomo che coinvolge i killer più spietati del mondo, senza la protezione della x.com