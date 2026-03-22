La Maratona di Roma 2026 si è svolta con la partecipazione di circa 36.000 podisti provenienti da 166 paesi diversi. Durante la giornata, i corridori si sono sfidati lungo le vie della città, con un risultato record stabilito da Kibiwot. Tra gli uomini, Rutto ha conquistato una doppietta, mentre la gara si è conclusa con la classifica finale e i tempi ufficiali.

La Maratona di Roma 2026 è stata animata dalla presenza di ben 36.000 podisti provenienti da 166 Paesi, che hanno affollato le strade della Capitale in una bella domenica di inizio primavera. La 31ma edizione di una delle 42 km più importanti e prestigiose del Bel Paese, nonché una delle otto più grandi maratone europee, è stata caratterizzata da un dominio keniano per merito di Asbel Rutto e Pascaline Kibiwot, capaci di imporsi nelle due prove che hanno animato la Città eterna. Rutto ha operato lo strappo risolutivo al 38mo chilometro, involandosi in solitaria verso il traguardo e trionfando con il tempo di 2h06:32 davanti al connazionale Henry Tukor Kichana (staccato di quattro secondi) e all’etiope Lencho Tesfayer Anbesa (2h07:44). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Maratona Roma 2026: risultati e classifica. Kibiwot vince con il record, doppietta di Rutto

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