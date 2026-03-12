Italia da urlo al World Baseball Classic | Messico demolito e quarti conquistati

L’Italia ha ottenuto una vittoria importante al World Baseball Classic 2026, battendo il Messico 9-1 al Daikin Park di Houston. Dopo aver già superato gli Stati Uniti, la squadra italiana ha concluso il Gruppo B con il punteggio pieno e si è qualificata per i quarti di finale, raggiungendo questa fase per la seconda volta consecutiva.

Il prossimo ostacolo è Porto Rico, con un sapore di rivincita che riporta alla seconda fase del 2013: il quarto è previsto per sabato 14 marzo, con orario ancora "ballerino" per esigenze di palinsesto. La partita è un'esplosione firmata Vinnie Pasquantino: tre homerun nella stessa gara, primato assoluto nella storia del WBC. E pensare che nel torneo non aveva ancora trovato una valida: si sblocca al secondo inning con un solo-home che rompe l'equilibrio, poi raddoppia l'impatto nel sesto e chiude i conti nell'ottavo con il terzo fuoricampo, trasformando la serata in una dichiarazione di forza.