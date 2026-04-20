John Cena AJ Styles Brock Lesnar Il passo d’addio della vecchia guardia

Il mondo del wrestling americano si prepara a salutare alcune delle sue figure più iconiche. Tra le star che si apprestano a lasciare il ring ci sono atleti noti per le loro carriere lunghe e ricche di successi, che hanno segnato un'epoca dello sport. L'addio di queste figure rappresenta un momento di riflessione per gli appassionati e gli addetti ai lavori, mentre si avvicina il turno di nuove generazioni di lottatori.

Stamford, 20 aprile 2026 – Il wrestling americano sa dire la verità meglio di molti altri spettacoli. La verità di questi mesi è semplice, brutale, spietata: la vecchia guardia della WWE se ne sta andando davvero. John Cena se n’è andato da icona consapevole del proprio tempo. AJ Styles ha chiuso quasi in punta di piedi. Brock Lesnar, invece, ha trasformato anche il congedo in un atto di violenza simbolica, perdendo e poi lasciando sul ring ciò che conta: non gli oggetti, ma il segno del proprio passaggio. Tutto nel giro di pochi mesi. Una porta in faccia troppo forte per chiunque. A guardarle insieme, queste uscite di scena raccontano non solo tre biografie, ma anche quella di milioni di persone cresciute con loro.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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