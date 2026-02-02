John Cena | Grazie AJ Styles per quello che hai fatto per il wrestling

Durante la Royal Rumble, John Cena ha dedicato alcune parole ad AJ Styles, ringraziandolo pubblicamente per quello che ha fatto nel wrestling. Cena ha detto che apprezza davvero tutto ciò che Styles ha portato nel ring e ha voluto riconoscere il suo contributo. La scena ha suscitato attenzione tra i fan, che si chiedono se sia stato davvero l’ultimo incontro tra i due.

John Cena espresso il suo sincero apprezzamento per AJ Styles dopo quello che sembra essere stato l'ultimo incontro di Styles, alla Royal Rumble. Dopo che Styles è stato sconfitto da Gunther, Cena ha pubblicato un messaggio sui social media ringraziandolo per il suo impatto sul settore. "Fenomenale è un eufemismo. Il rispetto si guadagna e pochi sono più meritevoli del rispetto universale di tutto il settore di @AJStylesOrg. Grazie AJ per tutto quello che hai fatto per il wrestling. Da parte di tutti quelli che ti hanno visto e di quelli che hanno avuto la fortuna di condividere il ring con te".

