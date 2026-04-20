Una collaborazione tra Jennie e Tame Impala ha portato al successo del remix di Dracula, che ha raggiunto le prime posizioni delle classifiche musicali internazionali. La canzone ha ottenuto ampio riscontro tra il pubblico e ha scalato le chart in diversi paesi. Il brano si distingue per la fusione di stili diversi, attirando l’attenzione degli ascoltatori e dei media specializzati.

La collaborazione tra Jennie e Tame Impala sta riscrivendo i vertici delle classifiche musicali internazionali grazie al successo del remix di Dracula. Il brano ha registrato una progressione costante nelle ultime settimane, toccando posizioni inedite sia negli Stati Uniti che sulle piattaforme globali. I dati più recenti confermano la forza della produzione: sulla Hot 100, il mercato statunitense, il pezzo è salito fino al 17° posto, stabilendo un nuovo record personale per entrambi gli artisti coinvolti. Questo traguardo segue l’ingresso nella top 20 avvenuto nella settimana precedente. Parallelamente, la traiettoria ascendente si riflette sui grafici mondiali, dove la traccia ha raggiunto la posizione numero 2 nella classifica Global Excl.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jennie e Tame Impala volano: il remix Dracula conquista le classifiche

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