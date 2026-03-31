A partire da aprile 2026, in Italia si terranno numerosi concerti con artisti di rilievo internazionale e popstar note. Gli eventi si svolgeranno in diversi spazi, tra cui palasport, teatri e club distribuiti sul territorio. Tra i nomi principali figurano artisti come Annalisa, Tame Impala, Elisa e Tommaso Paradiso, che si esibiranno nelle diverse città del paese.

Star internazionali e popstar amatissime, sono i protagonisti che vedremo sui palchi dei principali palasport, teatri e club della penisola nei concerti del mese di aprile 2026. Gigi D’Alessio sarà sul palco dell ‘Unipol Forum di Milano domani sera (1 aprile), con la seconda data meneghina del tour partito lo scorso 17 marzo dal Palazzo Dello Sport di Roma. Nella stessa venue, la sera successiva arriverà Luchè: il rapper partenopeo ritorna nel capoluogo lombardo dopo il sold out registrato lo scorso settembre. Il Teatro Regio di Parma ospiterà il 3 aprile, l’ultima tappa italiana del Nek Hits Live, che proseguirà con la leg europea quattro giorni dopo da Parigi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Annalisa, Tame Impala, Elisa, Tommaso Paradiso, tra i principali concerti del mese di aprile in Italia

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