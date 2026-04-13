Milan Futuro Ossola in crescita costante | i suoi numeri e le prospettive future

Il Milan Futuro sta vivendo un momento positivo, con una stagione che si sta confermando buona. Tra i protagonisti, Lorenzo Ossola si sta distinguendo per le sue prestazioni. La sua crescita è evidente e i numeri che sta raccogliendo testimoniano il suo contributo alla squadra. Le prospettive future sembrano promettenti, considerando i progressi fatti finora e le potenzialità mostrate sul campo.

Continua la stagione del Milan Futuro: la squadra di Massimo Oddo al momento è quinta in classifica del girone B della Serie D, ma dista solo 5 punti dal Chievo Verona al momento secondo. Mancano ancora 3 partite da giocare della stagione regolare. I giovani rossoneri vanno verso un posto ai playoff (qui tutto il funzionamento), anche se l'obiettivo primario resta ovviamente quello di preparare i talenti del Milan per il salto in prima squadra, come accaduto in stagione con Bartesaghi. Il Milan Futuro ha dominato per 4-0 il Brusaporto con una prestazione ottima specialmente in attacco. Tra tutti ha brillato il talento di Lorenzo Ossola, fantasista di proprietà del Milan classe 2007.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Futuro, Ossola in crescita costante: i suoi numeri e le prospettive future Scenari e prospettive future. Il sindaco: "Infrastrutture di viabilità centrali per la crescita dello scalo"Preoccupazioni per le crisi geopolitiche e la riforma dei porti, attesa per le nuove infrastrutture, caccia ai fondi per il completamento dei lavori... Leggi anche: Milan Futuro, pareggio amaro contro lo Scanzorosciate: Sala e Ossola non bastano MILAN FUTURO FINISCE MALE