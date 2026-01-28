Pogba salta ancora la partita contro il Monaco. Il centrocampista francese non scende in campo e continua il suo calvario. Quest’anno ha giocato solo 30 minuti, un rendimento molto al di sotto delle aspettative. La sua assenza si fa sentire, mentre la Juventus spera di tornare presto in forma.

Monaco Juve, Pogba ancora ko: salta la sfida contro il suo passato, solo 30 minuti giocati in stagione e un rilancio che non decolla. La notte di Champions League allo Stade Louis II avrà uno spettatore d’eccezione, un protagonista mancato che guarderà la sfida da una prospettiva malinconica e forzatamente distante. Paul Pogba non sarà della partita: il grande ex della sfida tra Monaco e Juventus siederà tristemente in un palco privato, costretto ancora una volta alla tribuna da un fisico fragile che continua a presentargli il conto senza sconti. Quello che doveva essere il palcoscenico ideale per la rivincita personale, l’incrocio romantico con il club che lo ha reso grande e che poi ha lasciato tra le polemiche, si trasforma nella fotografia impietosa di un’assenza che pesa come un macigno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Monaco Juve, il grande ex Pogba non sarà del match: continua il calvario per il centrocampista francese. Ecco quanto ha giocato quest’anno

L'eventuale nuovo infortunio di Pogba preoccupa i tifosi, mentre l'allenatore del Monaco ha fornito chiarimenti sulla situazione.

