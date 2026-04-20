Il tabellone del torneo ATP 1000 di Madrid presenta un percorso che, sulla carta, si preannuncia impegnativo per il tennista italiano, con diverse sfide potenziali contro avversari di alto livello. La competizione si apre con incontri che potrebbero portare a scontri di qualificazione contro avversari qualificati, mentre nel draw si delineano anche derby italiani tra i tennisti del nostro Paese. La fase iniziale del torneo si svolge nel rispetto delle regole del torneo stesso, con il quadro delle possibili partite già definito.

Madrid, 20 aprile 2026 – L’avventura di Jannik Sinner al Masters 1000 di Madrid si apre con un tabellone che, almeno sulla carta, disegna un percorso progressivo ma ricco di possibili incroci di alto livello. Il numero uno del mondo arriva nella capitale spagnola con grandi aspettative e con l’assenza di Carlos Alcaraz che ridisegna gli equilibri. Il torneo (20 aprile-3 maggio) segna il ritorno dell’azzurro dopo un’edizione 2024 interrotta ai quarti per il problema all’anca e lo stop dello scorso anno. Stavolta il cammino parte direttamente dal secondo turno, grazie al bye, contro un qualificato. I possibili avversari di Sinner. Il primo snodo vero potrebbe arrivare già al terzo turno, dove sulla carta si profila un possibile derby con Federico Cinà oppure le alternative Gabriel Diallo e Alex Michelsen.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Jannik Sinner e il tabellone dell’Atp 1000 di Madrid fra insidie e derby azzurri: i possibili avversari

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