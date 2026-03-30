La settima stagione di GialappaShow inizia questa sera alle 21.30, trasmessa su Tv8 e Sky, con disponibilità in streaming e on demand su Now. La conduzione vede come primo co-conduttore Jovanotti, accanto ai comici storici dello spettacolo. La trasmissione, molto seguita, torna in onda dopo una pausa e continuerà per tutta la stagione.

Milano, 30 marzo 2026 - Settima stagione di GialappaShow al via oggi, lunedì 30 marzo dalle 21.30 su Tv8 e Sky e in streaming e on demand su Now. Confermato il cast di comici che ha fatto ridere milioni di telespettatori nella passata edizione e confermata anche la consuetudine di far affiancare il Mago Forest un co-conduttore differente ad ogni puntata. Ogni puntata sarà introdotta da una sigla musicale a tema, cui partecipa tutto il cast. Il primo co-conduttore. Ad inaugurare la settima edizione di GialappaShow è Jovanotti. Non mancheranno momenti nei quali il cantautore sarà coinvolto in sketch comici con alcuni degli artisti del cast. In primis Giovanni Vernia, che proprio quest’anno aggiunge Jovanotti alla galleria delle proprie imitazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - GialappaShow, quando va in onda e chi sono i comici: Jovanotti primo co-conduttore

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Il cantante è il primo co-conduttore della nuova stagione del programma comico "GialappaShow"Dopo il grande riscontro di critica e ascolti delle scorse stagione, riparte questa sera alle 21.