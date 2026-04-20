Jacopo Musti ucciso a calci e pugni in strada a Barletta fermato 47enne | il video che ha incastrato l’indagato

Un uomo di 47 anni è stato arrestato dopo un’aggressione avvenuta venerdì 10 aprile in una strada di Barletta, che ha causato la morte di un uomo di 49 anni. La polizia ha diffuso un video che mostra l’aggressione con calci e pugni, contribuendo a identificare e fermare il sospettato. La vittima è deceduta in ospedale il giorno seguente. Testimoni sono stati invitati a fornire ulteriori informazioni.

Il video diffuso dai carabinieri per rintracciare i testimoni dell’aggressione avvenuta venerdì 10 aprile in strada e costata la vita al 49enne Jacopo Musti, morto in ospedale il giorno dopo. Fermato un 47enne che deve rispondere di omicidio volontario aggravato.🔗 Leggi su Fanpage.it

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