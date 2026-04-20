Durante le riprese del quarto episodio di Perfect Crown, si sono verificati momenti di complicità tra IU e Byeon Woo Seok, tra cui alcuni baci memorabili e scherzi sul set. Le riprese hanno mostrato come i due attori interagiscono durante le scene, creando un’atmosfera di naturalezza. Le immagini dietro le quinte rivelano anche episodi di scambio di battute e risate tra i protagonisti, che contribuiscono a delineare il clima tra i membri del cast.

Il set di Perfect Crown rivela i segreti dietro le quinte del quarto episodio, mostrando l’intensa chimica tra IU e Byeon Woo Seok. Le nuove immagini caricate da MBC mettono in luce sia la delicatezza dei momenti romantici che l’ironia delle scene comiche girate durante la produzione. Chimica sul set tra romanticismo e momenti di svago. La tensione emotiva del racconto ha raggiunto un punto cruciale con le riprese della prima scena del bacio tra i due protagonisti. Durante la lavorazione, Byeon Woo Seok si è preso cura dell’attrice utilizzando un ventilatore elettrico per aiutarla a rinfrescarsi e si è occupato con dolcezza di rimuovere la polvere dal volto di IU.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IU e Byeon Woo Seok: tra baci indimenticabili e scherzi sul set

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