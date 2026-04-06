Matrimonio d’interesse e segreti | IU e Byeon Woo Seok in Perfect Crown

Il nuovo drama di MBC intitolato Perfect Crown sarà trasmesso il 10 aprile alle 21:40 KST e avrà come protagonisti IU e Byeon Woo Seok. La serie si concentra su una storia di matrimonio d’interesse e segreti. La data di messa in onda è stata annunciata recentemente, e la produzione è attesa con interesse dai fan degli attori. La trama ruota attorno a due personaggi coinvolti in un rapporto complicato.

IU e Byeon Woo Seok saranno i protagonisti di Perfect Crown, il nuovo drama di MBC in arrivo il 10 aprile alle 21:40 KST. La storia intreccia un matrimonio d’interesse tra un’erede chaebol e un principe in una Corea alternativa a monarchia costituzionale. Seong Hui Ju, interpretata da IU, possiede ogni ricchezza materiale ma sconta lo stigma di essere una figlia illegittima. Questa condizione di comune la spinge a cercare un varco verso l’alta società attraverso le nozze reali. Il Grand Prince Ian, nei panni di Byeon Woo Seok, è il secondo figlio del sovrano. Nonostante il titolo, vive una condizione di precarietà e subisce forti pressioni per sposarsi mentre il suo diritto al trono è circondato da dubbi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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