L'arbitro punisce de Minaur Alcaraz stoppa tutto e si prende la colpa | Non ero pronto

Carlos Alcaraz si è qualificato per le semifinali degli Australian Open, dimostrando grande determinazione e sportività. Dopo aver fermato il match a causa di un suo errore, il tennista spagnolo ha riconosciuto la propria responsabilità, confermando la sua crescita sia come atleta che come esempio di fair play. L'incontro con Zverev sarà un appuntamento importante per il proseguimento del torneo.

Carlos Alcaraz si è qualificato per le semifinali degli Australian Open. Lo spagnolo sfiderà Zverev. Nel corso della partita con de Minaur il numero 1 del tennis è stato autore di un gesto da vero sportivo.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Australian Open Ex senatore D’Anna deride Valentina Pitzalis: “C’è a chi la moglie piace cotta”. Poi le scuse: “Ero ironico” Il regolamento “fai da te” in Coppa d’Africa, l’arbitro va in confusione e sbaglia tutto Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Australian Open Argomenti discussi: Picerno raggiunto sul più bello. Il Casarano rimonta con l'uomo in più; La UEFA adotta misure urgenti dopo il controverso rigore a favore del PSG e punisce l'arbitro; Atalanta serve il poker al Parma e riprende la risalita; Le pagelle di Monza-Frosinone 2-2. L’arbitro punisce de Minaur, Alcaraz stoppa tutto e si prende la colpa: Non ero prontoCarlos Alcaraz si è qualificato per le semifinali degli Australian Open. Lo spagnolo sfiderà Zverev. Nel corso della partita con de Minaur il numero 1 del tennis è stato autore di un gesto da vero ... fanpage.it Enzo Maresca litiga con la panchina del Liverpool, l’arbitro lo punisce: il Chelsea vince nel recuperoL’allenatore italiano è stato un abile stratega nella partita con il Liverpool, battuto 2-1 dal Chelsea. Maresca è stato espulso per doppia ammonizione, la prima per aver battibeccato con la panchina ... fanpage.it Rocchi boccia Mariani e il Var Doveri per Juve-Napoli: l'arbitro sotto accusa per il rigore non dato a Hojlund - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.