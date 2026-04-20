Italia ripescata al Mondiale? Christillin | Sarebbe umiliante meglio la Palestina

Una dichiarazione recente ha suscitato discussioni nel mondo del calcio, con un membro di un'organizzazione sportiva che ha espresso opinioni sulla possibilità di un ripescaggio dell’Italia al prossimo Mondiale. La persona ha commentato che questa eventualità sarebbe umiliante e ha preferito invece una partecipazione di altre nazioni, citando la Palestina come esempio. La proposta ha generato reazioni tra appassionati e addetti ai lavori, alimentando il dibattito sulla selezione delle squadre per il torneo.

. La donna, già membro UEFA nel Consiglio FIFA, ha fatto chiarezza. Il dibattito su un possibile ritorno in extremis dell’Italia al Mondiale 2026 rimane un’ipotesi suggestiva ma, nei fatti, estremamente complessa. Intervenuta ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, Evelina Christillin, già membro UEFA nel Consiglio FIFA, ha fatto chiarezza sugli scenari legati all’instabile situazione dell’ Iran e alle procedure burocratiche internazionali. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Sulle reali possibilità di vedere la nazionale iraniana esclusa a ridosso del torneo, la Christillin si è mostrata scettica: « Vedo abbastanza difficile la partecipazione dell’Iran al Mondiale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Italia ripescata al Mondiale? Christillin: «Sarebbe umiliante, meglio la Palestina» Notizie correlate Mondiale 2026, ipotesi ripescaggio per l’Italia? Christillin: «È tutto nelle mani della FIFA ma sarebbe umiliante! Propongo quell’altra nazione»Bastoni Barcellona, dalla Spagna sicuri: il difensore dell’Inter ha deciso! La palla ora passa a Flick Baldanzi Genoa, il riscatto si avvicina! La... Evelina Christillin: “Il ripescaggio dell’Italia ai Mondiali sarebbe umiliante. Ma decide Infantino”Evelina Christillin, che ha fatto parte del consiglio della FIFA, ha parlato delle possibilità di ripescaggio dell'Italia, che non sono moltissime, e... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Italia e ripescaggio Mondiali, Iran spegne speranze? Cosa ha detto ct e la decisione Fifa; Italia ripescata ai Mondiali? Il super playoff tra escluse come possibile ultima spiaggia. L'ipotesi della Fifa e i tempi; Italia ripescata ai Mondiali? L'idea della Fifa: un super playoff tra le escluse; Italia ripescata ai Mondiali: perché ora è spuntata fuori l’ipotesi di un super-playoff. Italia ripescata ai Mondiali, Christillin riaccende le speranze: le confessioni sull'Iran e su InfantinoNon è finita, c'è ancora una possibilità per gli Azzurri di acciuffare in extremis il pass per il torneo iridato: lo assicura l'ex membro aggiuntivo UEFA nel Consiglio FIFA. sport.virgilio.it Italia ripescata ai Mondiali, la Rai non ci crede più: l'annuncio di RimedioIl telecronista esclude l’ipotesi di un ripescaggio della Nazionale alla Coppa del Mondo: il retroscena del presidente FIFA Gianni Infantino sull'Iran ... libero.it Se l’Italia fosse ripescata, i nostri calciatori cosa sceglierebbero: il Mondiale o la fedeltà al CT Gattuso Con Sebastian Gazzarrini e Giovanni Fortunato abbiamo teso una trappola a Dimarco, Bastoni, Kean e agli altri azzurri #LeIene x.com Se l’Italia fosse ripescata, i nostri calciatori cosa sceglierebbero: il Mondiale o la fedeltà al CT Gattuso Con Sebastian Gazzarrini e Giovanni Fortunato abbiamo teso una trappola a Dimarco, Bastoni, Kean e agli altri azzurri #LeIene - facebook.com facebook