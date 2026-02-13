Calcio scolastico | boom di adesioni in Italia crescono sponsor e innovazione tecnologica in campo

Il calcio scolastico sta vivendo un forte successo in Italia, grazie all’interesse cresciuto tra gli studenti e agli sponsor che vogliono investire nel settore. La causa di questa crescita è un progetto nato a Milano nel 2022, che ha saputo coinvolgere rapidamente molte scuole superiori. Oggi, il campionato conta già cento istituti in sette città, portando sport e innovazione nelle aule e nei campi. La diffusione del calcio tra i giovani sta anche attirando nuovi partner commerciali, pronti a sostenere questa iniziativa che unisce sport e formazione.

Dalla Serie A alle Aule: Il Calcio Scolastico Conquista l'Italia e Attira gli Sponsor. Un campionato di calcio studentesco, nato da un'iniziativa locale a Milano nel 2022, ha compiuto un'incredibile ascesa, coinvolgendo ora cento scuole superiori in sette città italiane. L'iniziativa, che offre dirette streaming e supporto tecnologico agli arbitri, ha attirato l'attenzione di sponsor e sta ridefinendo il panorama dello sport giovanile nel paese. Un fenomeno che dimostra come lo sport possa essere un potente strumento di aggregazione e di sviluppo territoriale. Un'Idea che Prende il Campo. Tutto è iniziato tre anni fa con un piccolo torneo a Milano, che ha visto la partecipazione di soli sei istituti scolastici.