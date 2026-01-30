Ucbm sicurezza in Italia e in Europa alla sfida dell' innovazione tecnologica

In Italia e in Europa, le forze di sicurezza si trovano a dover affrontare una sfida nuova: l’innovazione tecnologica corre veloce e cambia tutto. Le autorità cercano di adattarsi alle nuove minacce e alle opportunità offerte dalla tecnologia, ma la strada è ancora lunga. Mentre i giganti dell’innovazione spingono forte, i governi devono trovare il modo di mettere in sicurezza cittadini e infrastrutture senza rischiare di restare indietro. La sicurezza diventa sempre più una partita tra tecnologia e geopolitica.

Roma, 30 gen. (AdnkronosLabitalia) - Mentre l'innovazione tecnologica cambia gli scenari della sicurezza con inedita rapidità, l'Europa è chiamata a rispondere alle sfide globali tra i giganti dell'innovazione e i nuovi equilibri geopolitici. Tra carenza di profili professionali e normative in continuo aggiornamento, quale sentiero prenderanno l'Italia e l'Unione Europea per sviluppare e consolidare la loro posizione in settori cruciali nelle tecnologie abilitanti e nella transizione digitale? Se ne è parlato a Roma nella giornata inaugurale del 'Master universitario di ii livello in homeland security – sistemi, metodi e strumenti per la security e il crisis management' dell'Università Campus Bio-Medico di Roma (Ucbm). 🔗 Leggi su Iltempo.it

L’Italia si impegna a rafforzare la sicurezza tecnologica, puntando sulla trasformazione di conoscenza e innovazione in soluzioni concrete.

