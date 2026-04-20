Italia-Kenya Mattarella Condividiamo vocazione per la pace

Il presidente della Repubblica ha dichiarato che il Kenya è un esempio di democrazia e sviluppo socioeconomico. Ha sottolineato la volontà condivisa di lavorare insieme per promuovere la pace, evidenziando l'importanza di questa vocazione comune tra i due paesi. La dichiarazione è stata rilasciata durante una visita ufficiale, in cui sono stati discussi temi legati alla collaborazione bilaterale e al progresso reciproco.

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