Chiuse le iscrizioni per l’anno scolastico 2026 27 | in Abruzzo la prima scelta è il liceo in cima c' è lo Scientifico

Le iscrizioni per l’anno scolastico 202627 sono state chiuse e il Ministero dell'istruzione e del merito ha pubblicato i primi dati. In Abruzzo, le scelte delle famiglie si orientano principalmente verso i licei, con una preferenza particolare per lo Scientifico. I numeri riflettono le tendenze consolidate, ma anche l’interesse verso le nuove offerte formative.

Si sono concluse le procedure di iscrizione per l'anno scolastico 20262027 e il Ministero dell'istruzione e del merito può già delineare un quadro che conferma le preferenze tradizionali delle famiglie italiane ma che, allo stesso tempo, premia le nuove proposte formative. In Italia si consolida.