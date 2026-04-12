Calendario scolastico 2026 27 quando inizia la scuola a settembre | le date delle delibere regionali AGGIORNATO con Sicilia
Mentre l’anno scolastico in corso prosegue, le Regioni italiane cominciano a rendere pubbliche le delibere con le date di inizio e fine delle scuole per il periodo 20262027. Le decisioni riguardano le varie regioni e includono anche l’ultima regione ad aver aggiornato il proprio calendario, la Sicilia. Queste delibere stabiliscono le date ufficiali per l’apertura delle scuole nel prossimo anno scolastico.
Mentre l’anno scolastico in corso è ancora nel pieno delle attività didattiche, le Regioni iniziano a pubblicare le delibere relative ai calendari per il 20262027. Restano ferme, per tutte le scuole, le festività nazionali previste dalla normativa. L'articolo Calendario scolastico 202627, quando inizia la scuola a settembre: le date delle delibere regionali AGGIORNATO con Sicilia.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola: le date delle prime delibere regionali [IN AGGIORNAMENTO]Mentre l’anno scolastico in corso è ancora nel pieno delle attività didattiche, le Regioni iniziano a pubblicare le delibere relative ai calendari...
Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola: le prime delibere delle Regioni [IN AGGIORNAMENTO]Mentre l’anno scolastico in corso è ancora nel pieno delle attività didattiche, le Regioni iniziano a pubblicare le delibere relative ai calendari...