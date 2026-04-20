Issa Doumbia sta attirando l’attenzione nel mondo del calcio grazie alle sue prestazioni recenti. Nonostante non abbia ancora raggiunto la massima notorietà a livello nazionale, i dati mostrano che è uno dei giocatori più interessanti provenienti dalla sua squadra. La sua presenza in campo e i risultati ottenuti lo stanno rendendo una figura da seguire con attenzione, anche all’interno di mezza Europa.

Non è ancora un caso nazionale, ma i numeri parlano chiaro: Issa Doumbia è il pezzo più pregiato passato in Laguna di recente. Mentre ci si scalda con l’impegnativo paragone con Franck Kessié, i dati raccontano una realtà molto concreta. Il Venezia ha tra le mani una clamorosa plusvalenza che cammina e che ha già attirato mezza Europa. La fila alla porta del Venezia. I lagunari hanno giocato d’anticipo nell’estate 2024, prelevando il classe 2003 dall’AlbinoLeffe e blindandolo fino al 2029. Una mossa lungimirante che permette alla società di gestire il mercato da una posizione di forza assoluta. Transfermarkt lo valuta 8 milioni, ma le cifre reali sono già diverse: ad agosto il Southampton ha offerto 6 milioni più bonus.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Issa Doumbia, il “nuovo Kessié” che mette Manna e mezza Europa in fila

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