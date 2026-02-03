Meloni continua a dire che i giudici devono fare quel che dice lei ma tutti fanno finta di non capire

Giorgia Meloni torna a chiedere ai giudici di agire senza esitazioni. Durante gli scontri di Torino, ha detto che i giudici devono fare quello che dice lei, e ha insistito affinché incriminino gli aggressori per tentato omicidio. La premier ha commentato che le decisioni devono essere rapide e decise, come vuole lei, lasciando intendere che ci siano pressioni politiche sul sistema giudiziario. La risposta delle opposizioni non si è fatta attendere, accusando Meloni di tentare di influenzare il lavoro dei magistrati.

Anche in occasione degli scontri di Torino, Meloni ha attaccato i giudici augurandosi che incriminino gli aggressori per tentato omicidio, e che decidano di valutare il caso "senza esitazioni", come vuole lei. Non è la prima volta: il governo vuole o no una magistratura indipendente?.

