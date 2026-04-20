Stasera alle 19:30 entrerà in funzione la ZTL notturna nel quartiere Isola, con l’attivazione delle telecamere di sorveglianza. La decisione ha portato a una protesta in piazza da parte di alcuni residenti, che si sono radunati per esprimere il loro dissenso. I sistemi di controllo elettronico saranno operativi durante le ore serali e notturne, limitando l’accesso alle auto non autorizzate.

Stasera, alle 19:30, il quartiere Isola cambierà volto con l’attivazione dei nuovi sistemi di sorveglianza elettronica che daranno il via alla ZTL notturna. Il provvedimento colpirà l’area delimitata dalle vie Borsieri, Farini, Melchiorre e Pollaiuolo, vietando l’ingresso ai veicoli tra le 19:30 e le 6:00 del mattino, scatenando contemporaneamente una manifestazione in piazza Minniti organizzata da Fratelli d’Italia contro quella che viene definita una decisione folle per la zona pedonale. Regole ferree e telecamere in prova per i prossimi due mesi. Il nuovo perimetro della zona a traffico limitato impone dinamiche di movimento molto rigide utilizza l’auto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Isola, scatta la ZTL notturna: telecamere attive e protesta in piazza

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