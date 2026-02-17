ZTL Stadio nuovo rinvio | telecamere attive da Pisa-Cagliari

Le telecamere della ZTL Stadio, che dovevano attivarsi già questa settimana, sono state ulteriormente rimandate. La decisione è arrivata dopo un'ordinanza comunale che ha spostato l’accensione al fine settimana tra il 14 e il 15 marzo, in vista della partita tra Pisa e Cagliari. Questo cambiamento ha creato qualche confusione tra i residenti e i tifosi che si preparano a entrare in vigore le nuove restrizioni.

Pisa, 17 febbraio 2026 – Le telecamere della Ztl Stadio entreranno in funzione dalla partita tra Pisa e Cagliari, in programma nel fine settimana del 14-15 marzo. La fase di pre-esercizio nel quartiere di Porta a Lucca scatterà quindi in occasione della gara casalinga del Pisa Sporting Club. Ad annunciarlo è il sindaco di Pisa, Michele Conti. Si tratta di un nuovo rinvio dopo quello deciso in occasione di Pisa-Milan, per concedere più tempo ai residenti per informarsi e registrarsi. L'avvio della sperimentazione era stato inizialmente annunciato per Pisa-Bologna, prima però dell'ufficializzazione del posticipo di Serie A a lunedì 2 marzo alle 18.