Isola d' Elba | Si presenta al pronto soccorso per farsi curare con tre coltelli droga e mille euro in contanti | denunciato

Un uomo di 30 anni è stato denunciato dai carabinieri di Portoferraio dopo essere stato trovato al pronto soccorso con tre coltelli a serramanico, una quantità limitata di droga e mille euro in contanti. L’intervento è avvenuto in un ospedale dell’Isola d’Elba, dove il sospetto si era recato per ricevere cure. La polizia ha sequestrato gli oggetti e avviato le verifiche del caso.

I carabinieri di Portoferraio hanno denunciato un 30enne poiché trovato in possesso di tre coltelli a serramanico, una modica quantità di sostanza stupefacente e 1.400 euro in contanti. L'uomo era andato al pronto soccorso a causa di uno stato di alterazione e per farsi curare alcune lesioni.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Tre panetti di droga e mille euro in contanti: diciannovenne in manetteLo scorso 10 febbraio, a Prato, la polizia ha arrestato un giovane italiano di 19 anni, colto in flagranza, per il reato di detenzione di sostanza... Si presenta al pronto soccorso di Cantù senza documenti: era ricercato per droga, arrestatoVentenne somalo portato in questura per l’identificazione: su di lui pendeva un ordine di carcerazione della procura di Milano Si presenta al pronto... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Isola d’Elba, imprese e sviluppo: servono misure dedicate; Isola d'Elba, cade e perde l'orientamento durante un'escursione sul monte Capanne: il video dei soccorsi; Violenza sul bus e parapiglia in strada: 16enne aggredisce passeggeri e autista e fa di tutto per farsi filmare: L’hai fatto il video?; Rallye, le strade chiuse per le prove speciali. Motori, all'Isola d'Elba inizia l'international Rally Cup 2026 per Giordano e SiragusaLo sfondo del Mar Tirreno sui saliscendi dell'Isola d'Elba: questo il paesaggio della prima prova dell'International Rally Cup 2026, che apre le danze venerdì 17 e sabato 18 febbraio con il 59° Rally ... cuneodice.it L’Isola d’Elba accelera sulla transizione ecologica: conquistato il podio nazionale al premio C.E.R.S. di LegambientePORTOFERRAIO, 15 aprile 2026-Il territorio dell’Isola d’Elba si conferma un laboratorio d'avanguardia per la transizione energetica e il turismo rigenerativo, ottenendo il secondo posto nazionale al P ... varese7press.it Nel nostro tour sicilia.. abbiamo deciso di fare visita alle saline genna di marsala (trapani) Abbiamo fatto tour in barca della Laguna all'isola di Mozia , con strada Punica Sommersa, e tutta la storia dell'isola, dei fenici e della Riserva dello Stagnone. E poi la visi - facebook.com facebook Anticipo d’estate nell’Isola, ma in settimana scendono le temperature. Sole nel weekend del 25 aprile x.com