L’ospedale di Palermo ha avviato un percorso per ottenere la Magnet® Accreditation, il riconoscimento internazionale più ambito nel settore infermieristico. L’istituto punta a diventare un punto di riferimento nel panorama sanitario italiano, con l’obiettivo di raggiungere standard elevati di cura e di gestione del personale infermieristico. L’iniziativa segna un passo importante per l’ospedale nella sua volontà di distinguersi a livello globale.

L’Ismett-Upmc di Palermo ha ufficialmente dato il via a un percorso ambizioso per ottenere la Magnet® Accreditation, il massimo riconoscimento internazionale per l’assistenza infermieristica, posizionandosi come struttura pionieristica in Italia. La sfida, iniziata formalmente con la presentazione del Pre-Intent nel mese di gennaio 2026, punta a consolidare i processi di qualità e sicurezza già radicati nell’istituto attraverso un modello organizzativo che mette al centro l’esperienza del paziente. Un primato nazionale che affonda le radici nella continuità gestionale. Mentre in Italia nessuna struttura è ancora riuscita a raggiungere questo prestigioso traguardo, l’Ismett si inserisce in un contesto di eccellenza che non è una novità assoluta per l’organizzazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ismett Palermo punta al primato: l’infermieristica verso l’élite mondiale

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