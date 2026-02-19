Roberto Latina coordinatore del corso di studi in infermieristica all’università di Palermo

Roberto Latina, coordinatore del corso di studi in infermieristica all’Università di Palermo, ha ricevuto la nomina a presidente del Consiglio di corso per il triennio 20252028. La decisione è stata confermata dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Palermo, che ha accolto con entusiasmo questa scelta. Latina, già noto per il suo impegno nel settore, guiderà ora le attività accademiche e formative del corso. La sua esperienza si tradurrà in un nuovo impulso per il percorso di studi degli infermieri. La nomina è ufficiale e sarà valida fino al 2028.

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Palermo esprime grande soddisfazione per la nomina del Roberto Latina quale CoordinatorePresidente del Consiglio di Corso di studio in Infermieristica del triennio 20252028 all'Università degli Studi di Palermo. Si tratta di un evento storico per l'infermieristica siciliana: Latina è infatti l'unico infermiere in Sicilia a ricoprire questo prestigioso incarico accademico, rappresentando un primato assoluto per la regione. "Questa nomina – dichiara Antonino Amato, presidente dell'Ordine degli Infermieri di Palermo - rappresenta un riconoscimento eccezionale del valore e della competenza degli infermieri nel campo della ricerca scientifica e della formazione universitaria.🔗 Leggi su Palermotoday.it Università di Palermo: Inspire, nuovo corso per dottori che trasformano la ricerca in impresa e sviluppo locale.L’Università di Palermo ha aperto ieri un nuovo corso chiamato Inspire. Università degli Studi di Perugia: grande attesa per la prima inaugurazione del Rettore Marianelli, linee programmatiche nette e di rotturaL’Università degli Studi di Perugia apre ufficialmente il suo anno accademico giovedì 26 febbraio alle 11, quando il Rettore Marianelli terrà il suo primo discorso di inaugurazione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Allarme in Tribunale per una lettera sospetta. Roberto Latina coordinatore del corso di studi in Infermieristica all’Università di PalermoL’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Palermo esprime grande soddisfazione per la nomina del Roberto Latina quale Coordinatore/Presidente del Consiglio di Corso di studio in Infermieristica d ... blogsicilia.it Corso di studio in infermieristica ad UNIPA: Roberto Latina nominato coordinatoreIl presidente dell'OPI, Antonino Amato: Un riconoscimento eccezionale del valore e della competenza degli infermieri. insanitas.it FLASH - instabilità convettiva in atto in Ciociaria e alta provincia di Latina, con fenomeni temporaleschi locali, non intensi ma sparsi. Lo scatto è stato fatto da Roberto Morgantini da Ceprano, muro d'acqua verso sud. Se siete nelle zone sotto fenomeni, segnal facebook