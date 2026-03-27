Due giovani sono stati arrestati ieri pomeriggio dopo aver rubato un’auto in strada nel comune di San Sebastiano al Vesuvio. Dopo aver tentato di fuggire, sono stati inseguiti dai carabinieri e hanno scavalcato un cancello. Tuttavia, si sono trovati davanti alla caserma della forestale, dove sono stati fermati e arrestati.

Due giovani ieri pomeriggio hanno rubato una 500X parcheggiata in strada nel comune di San Sebastiano al Vesuvio. Sul loro cammino c’è l’alt di una pattuglia dei carabinieri. I due fuggono ma vengono tallonati fino in una strada senza uscita dove abbandonano l’auto e scappano a piedi. Scavalcano una recinzione ma si consegnano letteralmente nelle mani dei carabinieri. Il cancello scavalcato è, infatti, quello della stazione dei carabinieri forestali di San Sebastiano al Vesuvio, in quel momento proprio nel cortile. Bloccati prima dai forestali e poi dai militari della stazione che li seguivano, sono finiti in manette per furto. Appena otto giorni fa erano stati arrestati per lo stesso motivo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Inseguiti dai carabinieri, scavalcano un cancello ma è quello della caserma della forestale: in manette

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