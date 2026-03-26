Un giovane straniero di 25 anni è stato denunciato dopo aver preso a calci i portoni di alcuni palazzi in vicolo Ghiozzi a Fidenza. Nei giorni scorsi, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Fidenza hanno identificato e segnalato all’Autorità Giudiziaria il soggetto ritenuto responsabile dei recenti episodi di vandalismo avvenuti in zona.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Fidenza hanno identificato e segnalato all’Autorità Giudiziaria il presunto autore dei recenti disordini avvenuti in città. Il 25enne è ritenuto il presunto protagonista di un video diventato virale sui social che ha documentato i vandalismi verificatisi nella tarda serata di alcuni giorni fa in vicolo Ghiozzi. Come si vede nitidamente nelle riprese, il giovane, con una serie di scatti impetuosi, ha preso a calci le porte dei palazzi che ha trovato sul suo cammino determinando danni consistenti e ingenti spese per le riparazioni. La svolta per la sua identificazione è arrivata la sera del 23 marzo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Prende a calci i portoni dei palazzi in vicolo Ghiozzi a Fidenza: denunciato 25enne straniero

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