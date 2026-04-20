Irruzione dei ladri nella gioielleria in centro | fuga col bottino

Nella notte di venerdì, una gioielleria nel centro storico di una città ha subito una rapina da parte di un gruppo di ladri. I malviventi sono entrati nell’attività e hanno portato via gioielli per un valore stimato di circa 15.000 euro. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e le indagini sono in corso per identificare i responsabili.

Furto ai danni di una gioielleria a Marcianise. E’ quanto accaduto nella notte di venerdì quando un gruppo di malviventi ha fatto irruzione nell’attività commerciale in pieno centro storico rubando gioielli per circa 15mila euro.Sul caso è intervenuta l’ex consigliera del Movimento 5 Stelle.🔗 Leggi su Casertanews.it Commando armato di mitra assalta la gioielleria del centro commerciale di Affi: la fuga col bottino Notizie correlate Sfondano una gioielleria con una Panda rubata: bottino ingente e ladri in fugaRavenna, 4 febbraio 2026 – Non c’è pace per il centro commerciale Esp, in via Bussato, a Ravenna. Leggi anche: Ladri fanno irruzione negli uffici nella Chiesa Madre: bottino magro, ma danni ingenti Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Napoli, rapina ad una filiale di 'Credit Agricole': cosa è successo; Rapina Napoli, la caccia ai ladri nella rete sotterranea: Vvf in cerca di tracce; Rapina all’ex senatore leghista Filippi, il video dell’irruzione nella villa dei quattro ladri armati; Rapina Napoli, svaligiata la banca del Vomero: 25 ostaggi, i ladri mascherati da attori, razziate le cassette di sicurezza, la fuga... Irruzione dei ladri nella gioielleria in centro: fuga col bottinoFurto ai danni di una gioielleria a Marcianise. E’ quanto accaduto nella notte di venerdì quando un gruppo di malviventi ha fatto irruzione nell’attività commerciale in pieno centro storico rubando ... casertanews.it FURTI A GIAVENO: I LADRI RIPRESI DALLA TELECAMERAGIAVENO - Tentato furto nella notte a Giaveno: ladri messi in fuga dal proprietario. La tranquillità della zona di Villanova, a Giaveno, è stata bruscamente interrotta nel cuore della notte di domenic ... valsusaoggi.it Rapina Euroma2, irruzione in pieno giorno in gioielleria al centro commerciale: sfondano vetrine a picconate facebook Rapina a Napoli, il momento dell'irruzione dei Gis dei Carabinieri x.com