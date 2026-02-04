Sfondano una gioielleria con una Panda rubata | bottino ingente e ladri in fuga

Quattro uomini hanno preso di mira il centro commerciale Esp di Ravenna, usando una Panda rubata poco prima a Borgo Montone. Alle 2 di notte, hanno travolto la porta d’ingresso sul lato ovest e sono entrati, portando via un bottino consistente. La polizia ha già avviato le indagini, mentre i ladri sono scappati prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Ravenna, 4 febbraio 2026 – Non c'è pace per il centro commerciale Esp, in via Bussato, a Ravenna. Alle 2 della notte tra martedì e mercoledì un gruppo, presumibilmente composto da quattro persone, ha utilizzato come ariete una Panda rubata poco prima Borgo Montone per sfondare la porta d'ingresso sul lato ovest dell'Esp. Scappò da una Volante, ladro seriale arrestato per 21 furti commessi in 48 ore Bottino ingente. Una volta dentro, i balordi, muovendosi a piedi, hanno puntato la gioielleria Bluespirit, rompendone le vetrine e razziando i gioielli. L'attività è stata devastata. Il bottino, ingente, è da quantificare.

