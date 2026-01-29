Iran Trump avverte Teheran | Accordo subito o attacchi peggiori

Donald Trump torna a parlare e lancia un nuovo avvertimento all’Iran. In un messaggio su Truth, l’ex presidente degli Stati Uniti chiede a Teheran di sedersi subito al tavolo dei negoziati. Trump avverte che se non si raggiunge un accordo, potrebbero arrivare “attacchi peggiori”. L’obiettivo, dice, è trovare un’intesa “giusta ed equilibrata” che impedisca all’Iran di dotarsi di armi nucleari.

Donald Trump torna a lanciare un ultimatum a Teheran. In un messaggio pubblicato su Truth, l’ex presidente degli Stati Uniti invita l’Iran a «sedersi senza indugi al tavolo dei negoziati» per raggiungere «un’intesa giusta ed equilibrata, senza armi nucleari», che risulti vantaggiosa per tutte le parti coinvolte. «Il tempo a disposizione è pochissimo – avverte – è una questione cruciale». Trump ricorda di aver già rivolto lo stesso appello in passato, rimasto però inascoltato. «Non hanno accettato – scrive – e ne è seguita l’“ Operazione Martello di Mezzanotte ”, con una devastazione su larga scala. 🔗 Leggi su Panorama.it

