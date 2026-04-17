Megattere e dugonghi minacciati dal conflitto USA-Iran | petrolio e inquinamento acustico nello stretto di Hormuz
Il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran nello Stretto di Hormuz sta provocando ripercussioni ambientali significative. Tra le conseguenze vi sono inquinamento acustico, sversamenti di petrolio e danni agli habitat naturali. Questi eventi mettono a rischio specie marine rare, tra cui le megattere e i dugonghi che abitano l’area. La situazione ambientale si aggrava a causa delle attività legate al petrolio e delle tensioni geopolitiche in corso.
Il conflitto tra Usa, Israele e Iran nello Stretto di Hormuz causa anche gravi danni ambientali, andando a colpire flora e fauna: inquinamento acustico, sversamenti di petrolio e distruzione di habitat minacciano specie rare come le megattere tipiche dell'area e i dugonghi.🔗 Leggi su Fanpage.it
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