Iran-Usa i giorni più lunghi per decidere tra guerra e pace

Sono iniziati i negoziati tra Stati Uniti e Iran, con le parti che si trovano di fronte a un momento decisivo. Questa è la terza volta in meno di dodici mesi che si affronta una scelta tra una soluzione diplomatica e un possibile escalation militare. Le discussioni si svolgono in un clima di grande attesa, con l’obiettivo di trovare un accordo che possa evitare ulteriori tensioni.

La fase finale dei negoziati Usa-Iran è arrivata e per la terza volta in meno di un anno ecco il bivio tra la pace e la guerra. Mentre si avvicina la fine del cessate il fuoco mediato dal Pakistan, prevista per mercoledì 22 aprile, Washington e Teheran si scambiano messaggi di fuoco e provocazioni in un contesto in cui Islamabad mira a formalizzare la fase finale del negoziato in un contesto di grande incertezza. Il negoziato di Schroedinger. Ci sarà trattativa? Donald Trump ha inviato Jared Kushner e Steve Witkoff, i dioscuri del negoziato, mentre Teheran nicchia. E il negoziato sembra il proverbiale gatto di Schroedinger, contemporaneamente vivo e morto a secondo della prospettiva da cui lo si guarda.🔗 Leggi su It.insideover.com

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Colloqui USA-Iran, Ore decisive tra guerra e pace

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