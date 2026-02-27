iran e usa il bivio finale tra la pace e la guerra

A Ginevra, Iran e Stati Uniti hanno tenuto un vertice in cui sono stati raggiunti risultati significativi nel dialogo sul nucleare, anche se ancora non c’è un accordo politico definitivo. I due paesi hanno discusso delle prossime mosse, senza però confermare una soluzione completa alla questione. L’incontro si è concluso senza un’intesa finale, lasciando aperti diversi scenari futuri.

Il vertice di Ginevra ha prodotto “risultati significativi” tra Iran e Stati Uniti nel quadro del negoziato sul nucleare, anche se manca l’accordo finale politico. Parola di Abbas Araghchi, ministro degli Esteri della Repubblica Islamica che, dopo la nuova tornata di colloqui indiretti tra Teheran e Washington, ha ostentato ottimismo. Le negoziazioni sono state “le più intense”, ha detto Araghchi, sottolineando come si sia parlato di temi concreti. Nulla filtra da Washington. E resta il contesto di una situazione al bivio finale tra pace e guerra. Dall’altro, il fatto che è in programma un viaggio a Washington del ministro degli Esteri omanita Sayyid Badr al-Busaidi, l’uomo che sta tenendo le fila della mediazione tra Mascate e Ginevra, per incontrare il vicepresidente J. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Iran, le prospettive della Repubblica Islamica al bivio tra pace e guerra

Iran-USA: Dialogo sul nucleare tra minacce e aperture, la diplomazia a un bivio.

