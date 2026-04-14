Verso nuovi negoziati di pace Usa-Iran Trump | Qualcosa potrebbe succedere a Islamabad tra due giorni – La diretta
Dopo 45 giorni di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, una petroliera cinese ha attraversato lo stretto di Hormuz, nonostante il blocco imposto dagli Stati Uniti. Nel frattempo, si prospettano nuovi negoziati tra Usa e Iran, e un dirigente statunitense ha anticipato che potrebbero verificarsi sviluppi a Islamabad nei prossimi giorni. La situazione rimane tesa tra le parti coinvolte nella regione del Golfo.
Nel 45esimo giorno della guerra del golfo tra Usa, Israele e Iran una petroliera cinese ha attraversato lo stretto di Hormuz nonostante il blocco degli Stati Uniti. Intanto Donald Trump ha rifiutato la proposta di sospendere il programma nucleare iraniano per cinque anni, e il vicepresidente JD Vance ha detto che la palla delle trattative adesso è nel campo dell’Iran. Le Borse in Asia hanno aperto in territorio positivo, i future a New York sono poco mossi. I ministri degli Esteri di venti Paesi hanno chiesto che il Libano venga incluso negli sforzi regionali di de-escalation. «La guerra in corso in Libano mina l’attuale processo di de-escalation regionale, che accogliamo con favore e che deve essere pienamente rispettato da tutte le parti.🔗 Leggi su Open.online
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