Verso nuovi negoziati di pace Usa-Iran Trump | Qualcosa potrebbe succedere a Islamabad tra due giorni – La diretta

Dopo 45 giorni di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, una petroliera cinese ha attraversato lo stretto di Hormuz, nonostante il blocco imposto dagli Stati Uniti. Nel frattempo, si prospettano nuovi negoziati tra Usa e Iran, e un dirigente statunitense ha anticipato che potrebbero verificarsi sviluppi a Islamabad nei prossimi giorni. La situazione rimane tesa tra le parti coinvolte nella regione del Golfo.