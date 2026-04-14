Da ieri pomeriggio, la Marina militare americana ha avviato un blocco navale nei confronti dell’Iran, annunciato in precedenza dal Presidente degli Stati Uniti. Nel frattempo, i mediatori proseguono con i lavori per un secondo colloquio, mentre una nave cinese si trova nel tratto di mare sotto embargo statunitense. La situazione rimane sotto osservazione, con le parti che continuano a monitorare gli sviluppi sul campo.

Dalle ore 16 di ieri, la Marina militare americana ha iniziato il blocco navale dell’Iran precedentemente annunciato dal Presidente Donald Trump. La decisione era giunta in seguito al sostanziale fallimento dei colloqui tenutisi nel fine settimana a Islamabad, e voleva essere una risposta alla stretta iraniana su Hormuz, che continua a controllare il transito in entrata e uscita dalla vitale via d’acqua. La situazione rimane quindi molto tesa. I contatti diplomatici per organizzare un nuovo round di colloqui continuano, mentre il Presidente cinese Xi Jinping ha presentato un piano in quattro punti per “promuovere la pace e la stabilità in Medio Oriente”.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Usa-Iran: i mediatori lavorano a un secondo colloquio, mentre una nave cinese sfida il blocco americano

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