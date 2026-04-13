Guerra in Iran Trump | dalle 16 blocco ai porti iraniani Ghalibaf | Presto gli Usa rimpiangeranno i 4-5 dollari al gallone

Dopo il fallimento dei negoziati di Islamabad, le tensioni tra Iran e Stati Uniti si intensificano. Le autorità americane hanno annunciato un blocco ai porti iraniani a partire dalle 16, mentre il presidente iraniano ha dichiarato che gli Stati Uniti rimpiangeranno presto i costi elevati del carburante, stimati tra i quattro e i cinque dollari al gallone. La situazione si sviluppa in un contesto di crescente confronto tra le due parti.

Roma, 13 aprile 2026 – Si alza lo scontro tra Iran e Us a dopo il fallimento dei negoziati di Islamabad. E le ricadute sono pesantissime. Gli Stati Uniti bloccheranno le navi "in entrata o in uscita" dai porti iraniani a partire dalle 16 di questo pomeriggio ora italiana. Lo ha scritto su Truth il presidente Donald Trump, in merito alla crisi dello Stretto di Hormuz. "Godetevi gli attuali prezzi alla pompa. Con il cosiddetto 'blocco', presto rimpiangerete i 4-5 dollari al gallone", è la risposta su X de l presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf all'ordine del presidente statunitense di imporre il blocco navale nello Stretto.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Guerra in Iran, Trump: dalle 16 blocco ai porti iraniani. Ghalibaf: “Presto gli Usa rimpiangeranno i 4-5 dollari al gallone” Usa annunciano il blocco di tutti i porti iraniani da domani alle 16 ora italianaGli Stati Uniti hanno annunciato il blocco di tutti i porti iraniani da domani alle 16 ora italiana. Teheran: ‘Preparatevi al petrolio a 200 dollari’. Trump: “La guerra con l’Iran finirà presto”ABBONATI A DAYITALIANEWS Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il... Con la guerra in Iran TRUMP vuole colpire la CINA