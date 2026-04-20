Iran perché Usa hanno intrappolato la nave iraniana Touska a Hormuz e come potrebbero farlo ancora

Le tensioni nel Golfo Persico sono aumentate dopo che una nave commerciale proveniente dall'Iran è stata bloccata. La nave, chiamata Touska, è stata fermata in un'area strategica dello stretto di Hormuz. Il blocco è stato deciso dalle autorità statunitensi, che hanno giustificato la misura come necessaria per motivi di sicurezza. Questa azione si inserisce in un contesto di relazioni tese tra gli Stati Uniti e l'Iran, con possibili ripercussioni sulla navigazione nella regione.

Nuove tensioni nel Golfo Persico, il blocco navale voluto dal Presidente americano Donald Trump ha fermato una nave commerciale proveniente dalle coste dell'Iran. Il sequestro della portacontainer iraniana Touska rivela la strategia del Tesoro americano: un blocco basato su intelligence e asfissia finanziaria. Ma Teheran cerca già nuove rotte tra nemici storici, accordi da siglare e corridoi terrestri. La trappola della SDN List: la nave che non poteva più navigare Il caso della portacontainer Touska è emblematico di come l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro statunitense eserciti il proprio potere. La nave era già "segnata" nelle oltre tremila pagine della lista nera americana, ma il fermo fisico nello Stretto di Hormuz è stato l'atto finale di un lungo inseguimento digitale.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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