Il presidente degli Stati Uniti ha rivolto un ultimatum all’Iran, chiedendo di aprire lo stretto di Hormuz entro domani. La dichiarazione ha suscitato preoccupazioni sulla possibilità di un intervento militare, ma non si esclude che possa portare a un accordo tra le parti. La situazione rimane tesa, con tensioni crescenti tra i due paesi e il rischio di escalation nelle prossime ore.

Parole dure, definitive, un ultimatum che potrebbe preludere all’attacco più devastante finora portato sull’Iran o al contrario a un accordo vero di tregua e di fine delle ostilità reciproche. “Aprite quel caz.. di Stretto o finirete all’inferno”, sono le parole pronunciate da Donald Trump a Pasqua, nel giorno del salvataggio del secondo pilota Usa disperso in Iran. Il presidente ha sbottato su Truth Social contro Teheran, lanciando un nuovo monito al Paese in vista della scadenza dell’ultimatum fissato per il 6 aprile. Il presidente degli Stati Uniti torna a chiedere la riapertura dello Stretto a poche ore dalla deadline: dal 6 aprile in poi, in teoria, gli Usa colpiranno le centrali elettriche e le infrastrutture energetiche della Repubblica islamica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Aprite lo stretto di Hormuz o sarà l’inferno”. Ultimatum di Trump all’Iran: domani l’accordo?

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Trump lancia un ultimatum all’Iran per la riapertura di Hormuz: “48 ore per un accordo o sarà l’inferno"“Il tempo sta per scadere: 48 ore prima che scateni l’inferno su di loro”: è questo l’ultimo messaggio postato da Donald Trump sui social.

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Trump rinnova l'ultimatum all'Iran: Aprite il maledetto Stretto o vivrete l'infernoIl 4 aprile Trump ha affermato che il tempo sta per scadere e ha rinnovato il suo ultimatum, affermando che la Repubblica islamica potrebbe dover affrontare l'inferno entro 48 ore. Ora il ... tag24.it

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