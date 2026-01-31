Iran Trump e il giallo dell’ultimatum Teheran | Sì a negoziati sul nucleare

Donald Trump avrebbe lanciato un ultimatum all’Iran, ma nessuno sa davvero cosa ci sia dietro. Teheran risponde che è ancora aperta a negoziati sul nucleare, ma gli Stati Uniti non escludono alcuna opzione, compreso un attacco. La tensione tra i due paesi resta alta, e il giallo sull’ultimatum continua a creare incertezza.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.