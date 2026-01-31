Iran Trump e il giallo dell’ultimatum Teheran | Sì a negoziati sul nucleare
Donald Trump avrebbe lanciato un ultimatum all’Iran, ma nessuno sa davvero cosa ci sia dietro. Teheran risponde che è ancora aperta a negoziati sul nucleare, ma gli Stati Uniti non escludono alcuna opzione, compreso un attacco. La tensione tra i due paesi resta alta, e il giallo sull’ultimatum continua a creare incertezza.
(Adnkronos) – Donald Trump ha inviato un ultimatum all'Iran? "Lo sanno solo loro". L'attacco degli Stati Uniti contro Teheran rimane un'opzione concreta dopo le risposte evasive del presidente alla Casa Bianca. Trump, nello Studio Ovale, replica ai giornalisti senza sbilanciarsi. "L'Iran vuole fare un accordo. Ho fissato una deadline? Solo loro sanno con certezza" se.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
