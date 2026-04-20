Nel Golfo dell’Oman, una nave iraniana è stata sequestrata dalla Marina statunitense, provocando una risposta immediata da parte di Teheran, che ha minacciato ritorsioni contro gli Stati Uniti. L’episodio si è verificato dopo il blocco di una nave proveniente dall’Iran, alimentando tensioni nelle acque strategiche della regione. La situazione si mantiene con un alto livello di attenzione internazionale, senza ulteriori sviluppi ufficiali.

L’intervento della Marina statunitense nel Golfo dell’Oman, che ha portato al sequestro del cargo Touska, ha innescato una reazione immediata da parte di Teheran, con minacce di ritorsioni imminenti che mettono sotto pressione gli equilibri marittimi dopo il blocco di una nave iraniana. Donald Trump ha comunicato tramite il proprio social Truth che l’imbarcazione è ora nelle mani degli Stati Uniti a seguito di un’operazione mirata alla sala macchine dopo il rifiuto della nave di rispettare le ordinanze di fermo. L’operazione nel Golfo dell’Oman e la risposta di Teheran. La dinamica che ha coinvolto il cargo Touska si è snodata con rapidità nel cuore delle acque del Golfo dell’Oman.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Golfo dell’Oman: sequestrata nave iraniana, l’Iran minaccia l’USA

USS Abraham Lincoln Moves Closer to Iran | U.S. Issues Strong Warning

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