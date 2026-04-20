Il ministro della difesa ha commentato la discussione in corso riguardo alla possibilità di agire in zona di Hormuz senza un mandato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ha affermato di aver sempre sostenuto la necessità di un’autorizzazione internazionale e ha espresso la convinzione che un intervento sotto mandato Onu sarebbe più appropriato. Ha anche segnalato che la Russia potrebbe opporsi a tale mandato, rischiando di boicottare le iniziative in quella regione.

“Oggi ho assistito a questa polemica su Hormuz, se dobbiamo andare o no senza il mandato dell’Onu. Io sono stato il primo a parlare di necessità di un mandato dell’Onu, ho la totale consapevolezza e certezza che con un mandato dell’Onu sarebbe molto meglio per tutti. Ma ho visto che l’Onu può essere bloccato in Consiglio di sicurezza dal primo che si alza e lo blocca”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto durante la presentazione dell’ultimo libro di Carlo Calenda a Roma. “Allora se io devo scegliere, pragmaticamente sulla necessità di mettere in sicurezza Hormuz anche con una coalizione internazionale senza il mandato...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Crosetto: "Su Hormuz, mandato Onu rischia di essere boicottato dalla Russia"

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