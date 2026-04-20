Il ministro della Difesa ha dichiarato che ci sono state pressioni su Putin affinché utilizzi l’arma nucleare in Ucraina, aggiungendo che una semplice deterrenza non basta contro un dittatore. Ha inoltre affermato che la missione a Hormuz può proseguire anche senza un mandato dell’Onu, indipendentemente dalla posizione di Putin sulla questione atomica. Queste affermazioni sono state rilasciate durante un intervento pubblico nelle ultime ore.

Roma, 20 aprile 2026 - Putin in minoranza sull’atomica, proteggere Hormuz anche senza l’ok dell’Onu, con le navi militari, perché “un dittatore non si ferma di fronte ad un cartello” e far notare agli alleati che si è lontani da una difesa comune dell’Europa, è quanto ha detto uno scatenato ministro della Difesa Guido Crosetto alla presentazione del libro del segretario di Azione, Carlo Calenda, "Difendere la libertà. L'ora dell'Europa", a Roma. "Mi piace ritwittare Carlo, dice cose che condivido”. Crosetto non nasconde una certa visione internazionale comune con il suo ospite, e ne approfitta per evitare pesanti polemiche, sempre dietro l’angolo per un rappresentate del governo: "Siccome da ministro non posso parlare, ogni tanto mi prendo il piacere di ritwittare Carlo, almeno parlo attraverso cose che dice lui e condivido.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Crosetto choc: “Pressioni su Putin perché usi il nucleare in Ucraina. Deterrenza? Un cartello non ferma un dittatore. Missione Hormuz? Con o senza mandato Onu”

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