Iran Crosetto | Missione senza mandato Onu? Se deliberano 42 Paesi diritto internazionale è garantito

Il ministro della difesa ha affermato che una missione internazionale per il Golfo di Hormuz può essere legittimata anche senza un mandato diretto dell’Onu, purché venga approvata da almeno 42 Paesi. Ha spiegato che, in assenza di un intervento ufficiale delle Nazioni Unite, la delibera di un numero consistente di Stati garantisce comunque il rispetto del diritto internazionale. La sua dichiarazione si riferisce alla possibilità di avviare operazioni senza un mandato Onu formalmente autorizzato.

Home > Video > Una missione per Hormuz senza mandato dell’Onu? “Lei sa benissimo che se io faccio deliberare quarantadue Paesi, perché se l’ONU per caso fosse bloccato, e porto quarantadue Paesi, o trentadue, o quarantotto Paesi, a fare una missione internazionale, il diritto internazionale è ampiamente garantito. Cioè, a quel punto sarebbe un problema dell’ONU, ma io mi auguro che non lo sia proprio”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, rispondendo ai cronisti questo pomeriggio a Roma. Iran, Crosetto: "Missione senza...🔗 Leggi su Lapresse.it

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