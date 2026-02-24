Pizzetti guida i commercialisti | 10 anni di inclusione e innovazione

Paola Pizzetti guida l’Ordine dei commercialisti di Reggio Emilia a causa della sua elezione come presidente, che durerà fino al 2030. Ha ottenuto il mandato dopo aver ottenuto il sostegno della maggioranza dei membri e ha promesso di rafforzare l’innovazione e l’inclusione nel settore. Durante la cerimonia di insediamento, ha sottolineato l’importanza di aggiornarsi costantemente per rispondere alle nuove sfide. La sua leadership porterà a nuovi progetti per migliorare i servizi offerti agli iscritti.

Paola Pizzetti guida l'Ordine dei commercialisti di Reggio Emilia: un mandato fino al 2030. Paola Pizzetti è stata eletta presidente dell'Ordine dei commercialisti di Reggio Emilia, con un mandato che si estenderà fino al 2030. La cerimonia di insediamento si è tenuta oggi nella città emiliana, in un contesto di rinnovamento dei vertici degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Le elezioni del 15 e 16 gennaio scorso hanno portato alla luce nuovi leader in rappresentanza delle professioni contabili in tutto il Paese. Pizzetti, già vicepresidente e responsabile del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine, rappresenterà i 121.